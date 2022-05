Magdeburg auf den Spuren von Heinrich Apel und den Markthändlern

In Magdeburg erinnert inzwischen ein Heinrich-Apel-Platz an den Künstler. Er ist bei der ersten Führung der Stadtführer Thema.

„Mit Leib und Seele" lautet in diesem Jahr das Motto des Weltgästeführertages am 21. Februar. Auch der Verband Magdeburger Stadtführer ist dabei. Er lädt die Magdeburger und die Gäste der Stadt zu zwei Rundgängen am Sonntag davor und am Sonntag danach ein. Der Verband bittet jeweils um Spenden.