Andere Städte machen es vor. Und Magdeburg? Fehlanzeige auf Instagram. Doch das soll sich ändern. Der Stadrat hat beschlossen, dass die Stadt in dem sozialen Netzwerk aktiv werden soll.

Von Sabine Lindenau 10.10.2025, 06:30
Es gibt etliche Social-Media-Kanäle. Die Stadt Magdeburg ist bislang noch nicht auf Instagram aktiv. Symbolfoto: picture alliance / dpa tmn

Magdeburg. - Der Stadt Halle folgen auf Instagram 3.419 Menschen, dem Account der Stadt Leipzig sogar fast 98.000. Und Magdeburg? Einen offiziellen Account der Landeshauptstadt sucht man auf dem sozialen Netzwerk. Doch das soll sich ändern.