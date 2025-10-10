Ausweitung der Social-Media-Kanäle Magdeburg bald auf diesem Netzwerk zu finden
Andere Städte machen es vor. Und Magdeburg? Fehlanzeige auf Instagram. Doch das soll sich ändern. Der Stadrat hat beschlossen, dass die Stadt in dem sozialen Netzwerk aktiv werden soll.
Magdeburg. - Der Stadt Halle folgen auf Instagram 3.419 Menschen, dem Account der Stadt Leipzig sogar fast 98.000. Und Magdeburg? Einen offiziellen Account der Landeshauptstadt sucht man auf dem sozialen Netzwerk. Doch das soll sich ändern.