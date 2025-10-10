weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen: Junge eifert Rekord von Vater nach

Regionaltag im Bürgerpark Wernigerode Kürbis-König in den Startlöchern: Achtjähriger eifert bei Harzmeisterschaft seinem Rekord-Vater nach

Die Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen ist einer der Höhepunkte beim Regionaltag im Wernigeröder Bürgerpark. Im Wettbewerb der XXL-Früchte will ein achtjähriger Junge punkten, der sich auf Saatgut seines erfolgreichen Vaters verlassen kann.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 10.10.2025, 11:43
Mit diesem Gewächs tritt Marius Bartlog aus Weddersleben bei der Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen am Regionaltag im Wernigeröder Bürgerpark an.
Mit diesem Gewächs tritt Marius Bartlog aus Weddersleben bei der Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen am Regionaltag im Wernigeröder Bürgerpark an. Foto: Stefanie Bartlog

Wernigerode/Weddersleben. - Ein Junge aus dem Thalenser Ortsteil Weddersleben fiebert besonders auf die vierte offene GPC-Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen hin. Wenn der achtjährige Marius Bartlog bei dem Wettbewerb zum Regionaltag „Kräuter, Gewürze & Genuss“ im Bürgerpark Wernigerode am Sonntag, 12. Oktober 2025, seine Riesenfrucht offiziell präsentiert, tritt er in die großen Fußstapfen seines Vaters.