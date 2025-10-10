Die Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen ist einer der Höhepunkte beim Regionaltag im Wernigeröder Bürgerpark. Im Wettbewerb der XXL-Früchte will ein achtjähriger Junge punkten, der sich auf Saatgut seines erfolgreichen Vaters verlassen kann.

Kürbis-König in den Startlöchern: Achtjähriger eifert bei Harzmeisterschaft seinem Rekord-Vater nach

Mit diesem Gewächs tritt Marius Bartlog aus Weddersleben bei der Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen am Regionaltag im Wernigeröder Bürgerpark an.

Wernigerode/Weddersleben. - Ein Junge aus dem Thalenser Ortsteil Weddersleben fiebert besonders auf die vierte offene GPC-Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen hin. Wenn der achtjährige Marius Bartlog bei dem Wettbewerb zum Regionaltag „Kräuter, Gewürze & Genuss“ im Bürgerpark Wernigerode am Sonntag, 12. Oktober 2025, seine Riesenfrucht offiziell präsentiert, tritt er in die großen Fußstapfen seines Vaters.