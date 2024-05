In der Planetensiedlung in Magdeburg soll im Herbst ein besonderer Lehrpfad mit Lichtskulpturen eingeweiht werden. Der Bürgerverein Reform ist dafür verantwortlich. Zahlreiche Anwohner haben bereits für das Projekt gespendet.

So soll die Leuchtfigur für die Erde aussehen. Weitere Skulpturen sind geplant.

Magdeburg - Magdeburg bekommt eine neue Attraktion, die vermutlich weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlen wird. In der Planetensiedlung in Reform soll in diesem Herbst ein leuchtender Planetenlehrpfad installiert werden.