Ordnung und Sauberkeit Blau-weiße und andere Botschaften: Magdeburger Stadträte im Einsatz gegen Aufkleber

Ein Meer aus Aufklebern überzieht Masten von Laternen und Schildern in Magdeburg. Die Ratsfraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz hat gewaltig 'was dagegen und macht vor, was sie eigentlich von städtischen Behörden erwartet.