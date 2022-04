Infrastruktur Magdeburg-Cracau: Lücke klafft im Spielplatzzaun am Pechauer Platz

Seit geraumer Zeit fehlen an einem Teil der Umzäunung am Pechauer Platz in Magdeburg die Stahlseile. Bürger sind deshalb nun selbst aktiv geworden. Wie die Stadt auf die Situation reagiert