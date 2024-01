Die Lichterwelt rund um Galeria, Dom und City Carré ist in Magdeburg neben dem Weihnachtsmarkt die Attraktion im Winter. Nun endet die fünfte Saison. Das soll neu werden.

Die Lichtwelt auf dem Domplatz in Magdeburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Lichterwelt gilt als einer der größten Besuchermagneten in der dunklen Jahreszeit. Am 5. Februar 2024 endet die Saison. Noch kommen die Besucher in Scharen. Doch das Erfolgsrezept braucht neue Zutaten. Das ist neu geplant.