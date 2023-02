In Magdeburg-Diesdorf soll eine Freiluftsporthalle für Kinder und Jugendliche errichtet werden. Eine erste Hürde hat das Projekt jetzt im Stadtrat überwunden.

Das Bild zeigt, wie der Bolzplatz in Magdeburg-Diesdorf zu einer sogenannten Kalthalle entwickelt werden könnte.

Magdeburg - Was im Dezember 2022 noch scheiterte, ist nun im Februar 2023 gelungen: Der Antrag für ein verbessertes Bewegungsangebot in Diesdorf wurde in den Finanz- und den Verwaltungsausschuss überwiesen. Somit hat der Bürger- und Heimatverein Diesdorf einen ersten Erfolg erzielt und ist einen Schritt weiter als bei dem vorigen Anlauf.