Magdeburg. - Das Hin und Her geht weiter. Noch immer ist nicht klar, wie der Alte Markt in Magdeburg umgestaltet werden soll. Sogar das gesamte Projekt stand während der Stadtratssitzung am Donnerstagabend auf der Kippe. Denn rechtlich hätte die Stadt in der prekären finanziellen Situation die Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen.