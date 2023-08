Die Fraktion Grüne/future! im Stadtrat macht weiter Dampf. Auch wenn die Cannabis-Legalisierung vom Bundestag längst nicht beschlossen ist, will sie, dass sich Magdeburg als Modellregion bewirbt.

Magdeburg - Magdeburg könnte Modellregion für die Cannabis-Legalisierung werden. Die Fraktion Grüne/future!, die einen entsprechenden Antrag am Montagabend im Stadtrat einbrachte, wünscht sich eine tiefergehende Beratung dazu in den Fachausschüssen. Und diese wird es geben. Mehrheitlich hat der Stadtrat sein Votum dafür erteilt, das Thema demnächst in den Ausschüssen zu diskutieren (23 Ja-, 15 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen).

Gegenwind von der AfD

Gegenwind wehte aus rechter Richtung. Frank Pasemann (AfD-Fraktion) warnte: „Wir öffnen hier eine Tür, die wir nicht öffnen sollten.“ Zumal der Gesetzesentwurf bislang nur durchs Kabinett, nicht aber durch den Bundestag gegangen sei. Es stehe also auch noch nicht fest, ob Gras wirklich legalisiert wird. Damit fehle auch eine Grundlage für den Vorstoß in Magdeburg.

Grüne/future! machen trotzdem schon so zeitnah Dampf. Denn sie wollen nicht nur, dass sich Magdeburg als Modellregion bewirbt, sondern auch, dass Oberbürgermeisterin Simone Borris eine Fachveranstaltung zur Legalisierung von Cannabis initiiert.

Bis mögliche Modellregionen, in denen der Gras-Verkauf über fünf Jahre wissenschaftlich begleitet wird, überhaupt eingerichtet werden, dürften aber noch einige Monate ins Land gehen. Im ersten Entwurf, der das Kabinett passiert hat, waren sie noch kein Bestandteil, sie sollen erst in einem zweiten Schritt im Bundeskabinett und anschließend im Bundestag beraten werden.

Wissenschaftliche Begleitung

Die wissenschaftliche Begleitung auf der einen Seite sowie der Jugend- und Gesundheitsschutz auf der anderen hatten die Fraktion Grüne/future! zu ihrem Vorstoß veranlasst. Sie wünschen sich auch, dass die Verwaltung in diesem Zuge eine Drucksache für ein neues Präventions- und Schutzkonzept erstellt – in Zusammenarbeit mit den bestehenden Suchthilfeinstitutionen.

Nach dem Mehrheitsbeschluss am Montag durchläuft der Antrag nun aber erst einmal die Fachausschüsse. Das entscheidende Votum hat schlussendlich der Stadtrat. Vor dem Jahresende rechnet Olaf Meister (Grüne) nicht mit einem Beschluss.