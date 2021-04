Magdeburg gibt Impftermine für 23. und 24. April frei

Noch in dieser Woche will die Stadt Magdeburg weitere 1600 Impfungen zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus anbieten. Was Impfwillige beachten müssen:

Magdeburg bietet weitere 1600 Corona-Schutzimpfungen im Impfzentrum an.

Magdeburg. Insgesamt 1600 Erstimpfungen will die Stadt Magdeburg am 23. und 24. April 2021 anbieten. Die Termine sind nur im Internet im Impfportal der Stadt buchbar. Sie sollen am morgigen Donnerstag freigeschaltet werden, teilte die Stadt mit. Eine Uhrzeit wurde nicht genannt.

Am Freitag stünden 1100 Termine für Impfungen mit mRNA-Impfstoff und am Sonnabend 500 Termine für Impfungen mit Astrazeneca zur Verfügung. Die Termine am Sonnabend könnten nur von Magdeburgern genutzt werden, die 60 Jahre oder älter sind.

Zu beachten gilt: In Magdeburg werden im April nur Teilgruppen der erhöhten Priorität laut Bundes-Corona-Impfverordnung (CoronaImpfV) geimpft. Vorerst werden nur Bürger der Stadt und dauerhaft hier arbeitende Personen geimpft, die zur höchsten und hohen Priorität (1 und 2) gehören sowie von Teilen der erhöhten Priorität 3. Dazu zählen:

Menschen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.

Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht (Nachweis durch ein ärztliches Attest!).

bis zu zwei enge Kontaktpersonen von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person.

Alle anderen Menschen, die von der erhöhten Priorisierung erfasst sind, bittet die Stadt Magdeburg, sich bis in den Mai zu gedulden. Hier seien vor allem die relevanten Mitarbeiter von Unternehmen der kritischen Infrastruktur gemeint. Trümper hatte in einer Pressekonferenz erklärt, dass es verstärkt Nachfragen von Unternehmen gebe, die ihre Mitarbeiter als systemrelevant einstufen.

Die Stadtverwaltung wolle sich nun mit dem Gesundheitsministerium abstimmen. Grund seien die zusätzlichen Regelungen, die im Einklang mit der Impfverordnung stehen müssen. „Insbesondere muss geklärt werden, wie Unternehmen die Zeichnungsbefugten für die Arbeitgeberbescheinigung festlegen und wie die besondere Relevanz der Impfwilligen definiert wird“, heißt es in einer Mitteilung.

Am 25. und 26. April bleibt das Impfzentrum in Magdeburg geschlossen. Grund seien nicht vorhandene Impfstoffressourcen. In der kommenden Woche werde es weniger Erstimpfungen geben, weil die gelieferten Impfstoffe insbesondere für die Zweitimpfungen vorgehalten werden.