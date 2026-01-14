weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. 68 Senioren und 60 Jobs betroffen: Magdeburg: Großer Anbieter schließt Pflegeheim

68 Senioren und 60 Jobs betroffen Magdeburg: Großer Anbieter schließt Pflegeheim

Magdeburgs größter Anbieter von Alten- und Pflegeheimplätzen schließt ein Pflegeheim. Betroffen sind 68 Senioren und 60 Mitarbeiter.

Von Rainer Schweingel 14.01.2026, 17:00
In Magdeburg wird ein Pflegeheim geschlossen.
In Magdeburg wird ein Pflegeheim geschlossen. Symbolfoto: dpa

Magdeburg. - Magdeburgs größter Pflegeheim-Anbieter „Wohnen und Pflege“ - kurz WUP - schließt eines seiner traditionsreichsten Heime. Was das für die 68 Bewohner sowie die anderen noch bestehenden sechs Pflegeheime der Gesellschaft bedeutet und für wen nun ein Aufnahmestopp gilt.