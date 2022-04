Magdeburg hat einen neuen Bürgerverein und das ist sein erstes Ziel

Magdeburg - Längst strahlt die Lichterwelt in Magdeburgs Stadtteile aus. So leuchtet in den Wintermonaten eine Texas-Landschaft in Nordwest, am Adolf-Mittag-See (Werder) funkelt ein Frosch, auf dem Ottersleber Eichplatz ein Otter und in Rothensee die Silhouette des Stadtteils. Auch in Alt-Reform sind bereits Elemente der Lichterwelt zu finden. So wird die Pforte zur Gartenstadtkolonie im Bunten Weg von zwei hell erstrahlten Nussknackern bewacht.