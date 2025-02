Freizeit, Kunst und Senioren Magdeburg hat einen neuen Offenen Treff - was Besucher dort erwartet

Im Bürgerhaus „Alte Schule Salbke“ in Magdeburg gibt es einen neuen Anlaufpunkt, in dem sich Menschen zusammenfinden und kreativ werden können. Das Angebot richtet sich an alle Generationen und soll mit den Interessen der Teilnehmer weiter wachsen.