In Magdeburg soll ein neues Kunstwerk an die Geschwister Scholl erinnern. Ein Siegerentwurf liegt vor, doch fehlt aufgrund der Haushaltskrise das Geld zur Umsetzung.

So soll das neue Kunstwerk im Geschwister-Scholl-Park in Magdeburg aussehen.

Magdeburg - Der Geschwister-Scholl-Park in Magdeburg soll durch ein Denkmal erweitert werden, das an die beiden bekannten Namensgeber, Hans und Sophie Scholl, erinnert. So hatte es der Stadtrat im September 2022 beschlossen und damit zugleich einen Künstlerwettbewerb in die Wege geleitet. Denn um das passende Kunstwerk zu finden, sollten sich Künstler mit ihren Entwürfen bewerben können, um den passendsten herauszufiltern.