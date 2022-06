Magdeburg-Hopfengarten: Verein lädt zum größten Familienfoto der Stadt

Am kommenden Wochenende (24./25. Juni) wird das 90-Siedlungsjubiläum in Magdeburg-Hopfengarten gefeiert. Dabei soll ein besonderes Foto enstehen. Die Tradition reicht zurück bis zum ersten Richtfest im Jahr 1932.

Historisches Foto vom ersten Richtfest (1932) für die Siedlung in Magdeburg-Hopfengarten.

Magdeburg - Von der Krupp-Gruson- zur Karl-Marx-Siedlung: Anlässlich der Feier zum 90-jährigen Siedlungsbestehen will der Hopfengartenverein KMS 1932 e. V. das „größte Familienfoto der Stadt“ aufnehmen. Dazu sind am kommenden Sonnabend, 25. Juni, alle Bewohner der Siedlung um 14 Uhr auf die Festwiese am Ahornweg eingeladen.