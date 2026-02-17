weather schneeregen
  Jobs und Arbeitsplätze: Magdeburg ist bei Dienstleistungen großer Gewinner in Sachsen-Anhalt

Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie Information und Kommunikation sind auch im Raum Magdeburg im Wandel. Das zeigen auch die Beschäftigtenzahlen.

Von Martin Rieß 17.02.2026, 06:15
Roboter in der Gastronomie? Sie können kaum Auslöser dafür sein, dass in diesem Bereich in den vergangenen Jahren immer wieder Arbeitsplätze auch im Raum Magdeburg verloren gegangen sind.
Magdeburg. - Der Dienstleistungsbereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie Information und Kommunikation befindet sich in der Region Magdeburg in einem tiefgreifenden Umbruch. Der Vergleich der Jahre 2020 und 2024 mit Zahlen des Statistischen Landesamts zeigt grundlegende volkswirtschaftliche und demografische Verschiebungen.