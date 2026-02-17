Jobs und Arbeitsplätze Magdeburg ist bei Dienstleistungen großer Gewinner in Sachsen-Anhalt
Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie Information und Kommunikation sind auch im Raum Magdeburg im Wandel. Das zeigen auch die Beschäftigtenzahlen.
17.02.2026, 06:15
Magdeburg. - Der Dienstleistungsbereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie Information und Kommunikation befindet sich in der Region Magdeburg in einem tiefgreifenden Umbruch. Der Vergleich der Jahre 2020 und 2024 mit Zahlen des Statistischen Landesamts zeigt grundlegende volkswirtschaftliche und demografische Verschiebungen.