Die Fehlzeiten unter Versicherten der Barmer-Krankenkasse in Magdeburg haben 2022 ein Allzeithoch erreicht. Das geht aus Analysen für den Gesundheitsreport 2023 hervor.

Magdeburg - Der Report wertet die Krankschreibungen der bei der Barmer Versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus, hieß es in einer Mitteilung. Demnach habe 2022 jede Arbeitskraft krankheitsbedingt im Durchschnitt 27 Tage gefehlt. Im Jahr zuvor seien es dagegen „nur“ 20,3 Tage gewesen.

Dieses Plus entspreche einem noch nie gemessenen Zuwachs von 33 Prozent, erklärte Annemarie Söder von der Krankenkasse. Nirgendwo in Sachsen-Anhalt habe es einen derartigen Anstieg gegeben. Ausnahme sei nur der Landkreis Harz, der ebenfalls einen Zuwachs von 33 Prozent verzeichnet habe.

Atemwegserkrankungen nach der Corona-Pandemie

„Die Hauptursache für den deutlichen Anstieg der Krankschreibungen waren Atemwegsinfektionen, die nach Auslaufen der Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie deutlich zugenommen haben“, sagt Barmer-Regionalgeschäftsführer Marco Reising.

Allein die Atemwegserkrankungen verursachten demnach bei Beschäftigten in Magdeburg im vergangenen Jahr durchschnittlich 6,2 Fehltage. Im Jahr 2021 waren es 2,5 Fehltage. Damit hat sich der Wert mehr als verdoppelt.

Psychische Erkrankungen spielen eine Rolle

Die zweithäufigste Krankheitsgruppe bildeten nach Angaben der Barmer die psychischen Erkrankungen mit 4,8 Fehltagen im Jahr 2022 (2021: 4,5), gefolgt von den Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 4,3 Fehltagen (2021: 4,3). In Zeiten des Fachkräftemangels werde deshalb das Thema Gesunderhaltung auch für Unternehmen immer wichtiger, so Reising, dessen Kasse als Partner für das Betriebliche Gesundheitsmanagement zur Verfügung stehe.

Stressbewältigung, Bewegung und Ernährung

Themen wie Stressbewältigung, Ergonomie, Bewegung und Ernährung stünden dabei im Mittelpunkt. Die Spannbreite der ermittelten Fehlzeiten in Sachsen-Anhalt reiche laut Barmer Analyse von 24,7 Arbeitsunfähigkeitstagen (AU-Tagen) in Halle bis hin zu 28,8 AU-Tagen im Landkreis Harz. Im Durchschnitt kommt eine Erwerbsperson in Sachsen-Anhalt auf 27,5 Arbeitsunfähigkeitstage.