Magdeburg lockt mit Riverside zu Konzerten an die Elbe

Magdeburg - Elbe-Gastronomen locken am 6. August 2022 an elf Stationen zur Partynacht mit Live-Bands und DJs. Beginn des [email protected] ist um 19 Uhr. Der Eintritt zu den Konzerten und Events ist überall frei. Hier ein Überblick, was an welcher Stelle geboten wird.