In Magdeburg-Nord wird das Stadtteilfest gefeiert. Auf die Besucher warten viele Angebote. Die Veranstalter verraten, was alles geplant ist.

Magdeburg - Das Stadtteilfest Kannenstieg/Neustädter See findet am 15. Juni 2024 von 14 bis 20 Uhr auf dem Areal des Stadtteiltreffs Oase, Pablo-Neruda-Straße 11, in Magdeburg-Nord statt. Der Bürgerverein Nord ist als Organisator Veranstalter des Festes, in Kooperation mit dem Stadtteiltreff und dem Stadtteilmanagement Nord des Internationalen Bundes.

Mit verschiedenen Partnern wird es auf dem Festgelände zahlreiche Angebote für jede Altersgruppe geben, wie es in einer Ankündigung heißt. So werden der Bürgerverein, die Kita Neustädter See und der Hort Weltentdecker gemeinsame Bastelangebote bereithalten.

Hüpfburg, Pfadfinder und Geschicklichkeitsrallye beim Stadtteilfest

Kinder können sich auf eine Hüpfburg vom Awo-Spielmobil freuen, gleich nebenan wird die Rollenrutsche von den Falken für Spaß sorgen. Die Pfadfinder Royal Rangers von der Gemeinde Vaters bereiten ein Ranger-Mikado und das Balance-Spiel King of the Hill vor. Dazu können Schlüsselanhänger und Armbänder gefertigt werden.

Der Bürgerverein lädt mit einer Geschicklichkeitsrallye zum Mitmachen ein. Dabei können Kinder und Familien Punkte bei kleinen Aktionen sammeln. Kurz vor 18 Uhr werden die Geschicktesten mit Preisen ausgezeichnet. Weitere kreative und spielerische Aktionen tragen das Grundbildungszentrum Magdeburg, der Blinden- und Sehbehindertenverband, der Verein Neue Wege, das Nähcafé Fadenzauber und das Kinder- und Jugendhaus Don Bosco bei.

Livemusik von 6Atü und dem Sax'n Anhalt Orchester

Auf der Bühne sind der Hort Weltentdecker und die Linedancer der Texas Outlaws mit ihren Programmen zu sehen, bevor später 6Atü und das Sax’n Anhalt Orchester Livemusik spielen.

Der Bürgerverein Nord bedankt sich bei allen Teilnehmenden für die Unterstützung und Angebote sowie den Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung.