Magdeburg-Ottersleben: Autor rettet Sagenschatz der Region vor dem Vergessen

Magdeburg - Klaus-D. Kagelmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte vor dem Vergessen zu bewahren. Jene Geschichte, die vor dem Beginn der schriftlichen Fixierung vor mehr als 1000 Jahren ihren Ursprung hat und sich in Sagen, Mythen und Märchen, in Namen und Gebräuchen über die Jahrhunderte in unseren Dörfern und Städten gehalten hat. „Sagen sind ein Stück überliefertes Kulturgut und es wert, bewahrt zu werden“, formuliert Kagelmann.