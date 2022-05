Magdeburg-Ottersleben: Warum keiner den Dorfteich reinigen will

Ein Dorfteich kann als Visitenkarte für einen Ort wirken. In Magdeburg-Ottersleben ist das kaum möglich. Die „Pferdeschwemme“ ist mit einer grünen Algenschicht überzogen. Allzu bald wird sich an dem Zustand wohl nichts ändern.

Magdeburg - In einem grün-braunen Farbton spiegelt sich der blau-weiße Himmel an diesem Maitag im Ottersleber Dorfteich. Für farbliche Akzente sorgt ein Schwarm von orange-roten Goldfischen, die in der Pferdeschwemme schwimmen. Für die Tiere scheint die Wasserqualität noch in Ordnung zu sein.