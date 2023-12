Eigentlich hätten in dem Ortsteil von Magdeburg schon längst die ersten Häuser an das Glasfasernetz angeschlossen werden sollen. Doch der geplante Ausbau verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Nun will der Ortschaftsrat nicht länger warten.

In Magdeburg-Pechau warten Anwohner schon lange auf ihren Anschluss an das Glasfasernetz.

Magdeburg - Viele Anwohner aus Pechau warten schon lange auf schnelles Internet über Glasfaser. Sie haben Vorverträge mit der Firma MDDSL abgeschlossen. Diese hatte bereits 2021 ihre Glasfasertrasse nach Pechau und Randau-Calenberge erweitert.

Was noch fehlte, waren die eigentlichen Hausanschlüsse von den Verteilern weg. Damit sollte Anfang 2022 begonnen werden. Daraus wurde nichts.

Als Grund für die Verzögerung wurde unter anderem auf Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Chip-Krise verwiesen. Außerdem mangelte es an einer Förderung.

Schreiben an die Stadtverwaltung

Stattdessen wurde angekündigt, dass ein erstes Ausbaucluster in Pechau (Neubaugebiet) in 2023 erfolgen sollte. Auch das klappte nicht. In einem aktuellen Schreiben von MDDSL, das bei der Pechauer Ortsratssitzung am Donnerstagabend Thema war, wird auf fehlende Genehmigungen abgezielt. Wann es nun losgehen kann, bleibt dagegen weiter offen.

In Pechau wächst deshalb der Unmut. Anwohner sind des Wartens leidig. Der Ortschaftsrat will sich jetzt mit einem Schreiben an die Wirtschaftsförderung in der Stadtverwaltung wenden, ob ein anderer Anbieter den Ausbau übernehmen kann. Im Bereich Puppendorf/Neugrüneberg sei die Deutsche Telekom tätig geworden, wie es hieß.