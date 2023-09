Michael Dömeland ist neuer Ortsbürgermeister in Pechau. Er wird vertreten von Uwe Truckenmüller (r.) und Gerd Petzoldt (l.).

Magdeburg - Es ist ein herber Verlust, den der Ortschaftsrat Pechau im zurückliegenden Sommer hinnehmen musste. Bernd Dommning, der sich seit 2009 ununterbrochen als Ortsbürgermeister in dem östlichen Ortsteil von Magdeburg engagiert hatte, ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Aus diesem Grund war nun eine Neuwahl für den Posten des Ortsbürgermeisters sowie seiner Stellvertreter notwendig. Bei der Sitzung des Ortschaftsrates Pechau am Donnerstagabend auf dem Gemeindehof ist per einstimmigen Beschluss Michael Dömeland zum neuen Ortsbürgermeister vom Ortsrat gewählt worden.

Der Ortschaftsrat tagte im neuen Festsaal auf dem Gemeindehof. Foto: Konstantin Kraft

Er hatte seit Beginn der Wahlperiode die Funktion des Stellvertreters inne. Als neue Stellvertreter wurden Uwe Truckenmüller und Gerd Petzoldt berufen.

In dieser Besetzung und mit Unterstützung der anderen Ortsräte samt deren fachlichen Kompetenzen soll die laufende Legislatur „so gut als möglich und in Bernds Sinne“ weitergeführt werden, sagte Michael Dömeland in seiner Funktion als neuer Vorsitzender des Ortschaftsrates.

Am 9. Juni 2024 stehen die nächsten Kommunalwahlen an, wodurch sich die Konstellation erneut verändern kann.

Deichbau und Glasfaser

Bis dahin seien noch einige Projekte anhängig. „Unser Festsaal ist glücklicherweise fertig, aber wir haben noch ein großes Stück Deich, das mittlerweile seit zehn Jahren auf Fertigstellung wartet“, so Dömeland.

Es geht um den Umflutdeich in Richtung Haberlandbrücke, der mit einer Spundwand notgesichert ist. Uwe Truckenmüller regte an, dass zur nächsten Ortsratssitzung ein Vertreter vom zuständigen Landeshochwasserschutzbetrieb Sachsen-Anhalt eingeladen werden soll.

Eine weitere Baustelle ist der Glasfaserausbau in Pechau. Eigentlich wollte die Ausbaufirma MDDSL bereits die ersten Hausanschlüsse realisieren. Doch das Projekt stockt.

Nachholbedarf gibt es ebenso bei der Mobilfunkversorgung in der Ortschaft. Kritisch begleiten will der Pechauer Ortsrat auch die Pläne für die Erweiterung des Naturschutzgebietes Kreuzhorst. Für die Räte bleibt also einiges zu tun.