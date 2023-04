Der neue Festsaal in Pechau. Bei Lesungen sowie Film-, Musik- oder Theatervorführungen stehen bis zu 110 Sitzplätze zur Verfügung. In Planung und Bau hat die Stadt Magdeburg knapp 1,1 Millionen Euro investiert.

Magdeburg (vs) - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris hat am Freitag den neuen Fest- und Veranstaltungssaal in Pechau feierlich eröffnet. In Anwesenheit von Ortsbürgermeister Bernd Dommning sowie Mitgliedern des Stadtrates und des Ortschaftsrates wurde der Saal auf dem Gemeindehof den Pechauern offiziell übergeben.

Künftig können hier bei Veranstaltungen bis zu 199 Personen Platz finden. In Planung und Bau hat die Landeshauptstadt knapp 1,1 Millionen Euro investiert.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris und Pechaus Ortsbürgermeister Bernd Dommning durchschneiden das Band bei der Eröffnung des neuen Festsaals. Foto: Eroll Popova

„Vor allem für die Vereine und zahlreichen ehrenamtlichen Aktiven in Pechau wird der Gemeindesaal ein zentraler Anlaufpunkt sein“, freut sich Simone Borris über das neue Gebäude: „Ich bin mir sicher, dass der neue Veranstaltungssaal damit auch die Gemeinschaft in Pechau weiter stärkt. Mein Dank gilt allen, die an der Planung und dem Bau beteiligt waren und dieses Projekt möglich gemacht haben.“

Der neue Veranstaltungssaal wurde am Freitag eingeweiht. Erste Überlegungen für den Bau des neuen Hauses in Magdeburg-Pechau hatte es bereits vor mehreren Jahren gegeben. Foto: Eroll Popova

Der neue Festsaal hat eine Nutzfläche von etwa 150 Quadratmetern. Bei Lesungen sowie Film-, Musik- oder Theatervorführungen stehen bis zu 110 Sitzplätze zur Verfügung. Der Veranstaltungssaal hat einen flexiblen Bühnenbereich mit Technik- und Lagerräumen, eine Küche sowie Toiletten.

Magdeburger Veranstaltungssaal ist Stützpunkt im Krisenfall

Bei der Gestaltung des neuen Gebäudes wurde in Form und Material unmittelbar Bezug auf die vorhandene Bebauung genommen. Realisiert wurde der Neubau vom städtischen Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement. Mit der heutigen Freigabe steht das neue Gebäude nun für zahlreiche Aktivitäten wie Sportkurse, Dorffeste oder kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung und dient somit auch der Stärkung der Dorfgemeinschaft.

Im Krisenfall kann der Saal vom Katastrophenschutzstab genutzt werden, teilt die Stadt zudem mit. Der Ortschaftsrat Pechau hatte im April 2017 der Verwaltung das Konzept eines Veranstaltungssaals vorgestellt. Nachdem im April 2018 der Stadtrat das Bauvorhaben bestätigte, war im August 2019 der Bauantrag gestellt worden. Die Baugenehmigung erfolgte im Dezember 2020, der erste Spatenstich im Juli 2021.