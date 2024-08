Die „Pizza Buddies“ erweitern ihr Angebot in Magdeburg. Nach dem Erfolg des ersten Automaten gibt es nun einen zweiten Pizza-Automaten. Weitere Automaten sind in Planung.

Magdeburg. - Die Magdeburger Firma „Vendingmachinebuddies“ – auch bekannt als „Pizza Buddies“ – hat ihren zweiten Pizza-Automat im Stadtgebiet aufgestellt.

Dieser steht im Neptunweg 1 an der Ecke zur Straße A in Reform. Wer möchte, kann sich dort nun rund um die Uhr eine Pizza abholen. Drei Sorten stehen zur Auswahl.

Weitere Pizza-Automaten sollen aufgestellt werden

In dieser Woche sind dies Speziale, Salami und Dreikäse. Im Wechsel sollen künftig zudem Funghi und Margherita angeboten werden. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos per Karte um Vandalismus vorzubeugen.

Der Pizza-Automat in Reform, der seit Mitte August im Einsatz ist, werde sehr gut angenommen, so Robert Stengel, Prokurist der Betreiberfirma. Bis zum Ende des Jahres soll in Magdeburg noch ein weiterer an der Uniklinik aufgebaut werden.

Bereits in der nächsten Woche wollen die Pizza Buddies einen Automat bei „Nah&Gut“ in Langenweddingen aufstellen. Auch für Samswegen ist künftig noch ein solches Angebot avisiert.