In Magdeburg gibt es jetzt einen Pizza-Automaten. Die Volksstimme hat den Test gemacht. Wo er steht, was die Pizza kostet und wie sie schmeckt.

Mit Video: Erstaunliches Test-Ergebnis - So schmeckt Pizza aus dem Automaten

Pizza-Automat in Magdeburg

Volksstimme-Testerin Fine Siegling mit ihrer ersten Pizza aus dem Automaten in Magdeburg.

Magdeburg - Kleine Snacks und Getränke aus dem Automaten – das gibt es längst und ausreichend in Magdeburg. Eine kleine Magdeburger Firma wagt sich jetzt an Pizzaautomaten heran. Die „Pizza Buddies“ haben Automaten entwickelt, die in wenigen Minuten gebackene Pizzen bieten.