Die Ausschüsse sind überzeugt, der Stadtrat entscheidet: Auf einem Gebäude der Stadt Magdeburg sollen 3.000 Quadratmeter ergrünen. Billig ist das Ganze nicht.

Magdeburg. - Magdeburg könnte bald ein weiteres Dach haben, das mehr kann als Regen abhalten. Ein Bauwerk von 1915, eigentlich gebaut für Maschinen und später genutzt vom VEB Chemieanlagenbau, soll nun zur grünen Klimaanlage werden. Es geht um eine riesige Fläche, und es geht mit einer Riesensumme von 1,7 Millionen Euro um einen Teil der Pläne Magdeburgs, stadteigene Immobilien zu begrünen. Das sorgt auch für kritische Nachfragen.