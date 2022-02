Magdeburg-Randau: Pflege-Appell für befallene Obstbäume am Greifenwerder

Die Obstbäume am Greifenwerder in Magdeburg-Randau sind massiv von Misteln befallen.

Magdeburg - Als Teil der Aktion „Mein Baum für Magdeburg“ könnte das Doppeldorf Randau-Calenberge eine „Obstbaum-Offensive“ erfahren. So sollen zahlreiche Apfel-, Birnen- und Kirschbäume am Greifenwerder in Randau sowie An der Elbaue am Radweg nach Calenberge neu gepflanzt werden. Erste Reservierungen gibt es bereits.