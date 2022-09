Engagement Magdeburg-Reform: Einsatz für den Stadtteil ist gefragt

Der Sprecher der Bürgergruppe für Gemeinwesenarbeit in Magdeburg-Reform will sich zurückziehen und sucht einen Nachfolger. Noch in diesem Jahr soll eine Neuwahl erfolgen. Darüber hinaus werden für die Lichterwelt im Stadtteil noch Spender gesucht.