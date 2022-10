Magdeburg: Rewe, Rossmann und Netto unter einem Dach

Einkaufen in Magdeburg: Hat noch Industriecharme: Blick in die Einkaufspassage, die in eine alte Sket-Halle hineingebaut wurde. Neben Rewe, Rossmann und Norma gibt es hier auch eine Bäckerei mit Café, eine Apotheke und einen Lottoladen.

Magdeburg - Mit der Eröffnung des Rewe-Marktes in einer Ex-Sket-Werkhalle in Magdeburg wird ein Wunsch nach wohnortnahem Einkaufen in Buckau erfüllt. Dem Happy End ging aber ein monatelanges Tauziehen um Sicherheitsfragen voraus. Höhepunkt war die Zwangsschließung bereits eröffneter Geschäfte. Ein einmaliger Vorgang bisher in Magdeburg.