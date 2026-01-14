Immer wieder ist in Magdeburg vom Sparen die Rede. Trotzdem zeigt der jetzt vorgelegte Jahresabschluss ein Riesenminus auf. Woran liegt das? Und was bedeutet das für die Bürger?

Magdeburg. - Ein defizitärer Haushalt klingt nach etwas Abstraktem. Doch für die Menschen einer Stadt hat er spürbare Folgen. Wenn eine Kommune mehr Geld ausgibt als sie einnimmt, geraten wichtige Vorhaben unter Druck. Vor diesem Hintergrund hat die Landeshauptstadt Magdeburg ihren Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 vorgelegt, während über den Haushalt für 2026 entschieden wird. Das Ergebnis für 2024 fällt deutlich schlechter aus als im Jahr 2023: Rund 28 Millionen Euro beträgt der Fehlbetrag, der in der Ergebnisrechnung ausgewiesen wird. Woran liegt's?