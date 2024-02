Der Bürgerverein Reform möchte einen Planetenweg in Magdeburg realisieren. Spezielle Platten im Gehweg sollen die Dimension des Sonnensystems veranschaulichen. Der Verein hofft auf die Spendenbereitschaft der Magdeburger.

Magdeburg - Nach der erfolgreichen Umsetzung einer „Kosmischen Lichterwelt“ an der Kosmos-Promenade startet der Bürgerverein Reform nun ein neues Großprojekt.

Der Verein möchte einen Planeten-Lehrpfad für Magdeburg errichten. Dieser soll passenderweise entlang des Planetenwegs in Reform realisiert werden.

Cindy Zabel, Leiterin der Geschäftsstelle Süd der Sparkasse Magdeburg, sowie Sükrü Aydogan vom Vorstand des Bürgervereins starten die Spendenkampagne auf der Plattform „99 Funken“. Foto: Konstantin Kraft

Um das Projekt finanziell stemmen zu können, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Am Montag wurde eine Kampagne auf der Plattform „99 Funken“ der Sparkasse Magdeburg freigegeben.

Maßstab 1 zu 5 Milliarden

Die Idee für den Planetenweg stammt von Mathias Luther. Er gehört zum Sprecherkreis der Gemeinwesenarbeitsgruppe Reform und ist selbst Mitglied im Bürgerverein.

Erklärtes Ziel ist es, entlang des Planetenwegs zwischen Leipziger Chaussee und Hektorweg ein stark verkleinertes Modell unseres Sonnensystems erlebbar zu machen.

Dafür sollen spezielle Gehwegplatten in den Boden eingelassen werden, welche die acht Planeten in ihrem Abstand zur Sonne markieren.

Der Entwurf für die Gehwegplatten. Visualisierung: Bürgerverein Reform

„Der Magdeburger Planetenlehrpfad wird unser Sonnensystem im Maßstab 1:5 Milliarden abbilden, das heißt ein Meter auf dem Planetenlehrpfad entspricht fünf Milliarden Metern oder fünf Millionen Kilometern in der Wirklichkeit“, erläutert Jens-Uwe Jahns, Vorsitzender des Bürgervereins Reform. Die Platten aus Beton sollen durch Mitarbeiter des Tiefbauamtes eingebaut werden.

Sowohl die Größe der Sonne als auch die von Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun werden maßstabsgerecht angepasst. Gleiches gilt für den Abstand der Himmelskörper untereinander. Die Gehwegplatten werden noch um Hinweistafeln ergänzt. Bei der Umsetzung werden Schüler und Kindergartenkinder aus dem Stadtteil einbezogen.

Einbindung in den Unterricht

Eben jene junge Generation ist dann auch ein primäres Zielpublikum für den künftigen Planetenweg. Der Lehrpfad kann in den Astronomie-Unterricht eingebaut werden. Kinder und Jugendliche können auf einer kleinen Wanderung erleben, welche gigantischen Ausmaße unser Sonnensystem hat. Auch Führungen sind denkbar.

Die Installation der Platten ist der erste Teil des Projektes. Gerne würde der Bürgerverein in einem weiteren Schritt dazu eine Beleuchtung realisieren.

Der zweite Teil des Projektes sieht eine Installation von solchen Leuchtskulpturen an den Straßenlaternen vor. Visualisierung: Multidekor

So sollen funkelnde Lichtskulpturen mit den Planeten an den Straßenlaternen montiert werden. Im Eingangsbereich an der Leipziger Chaussee soll zudem eine größere Leuchtfigur mit dem Sonnensystem platziert werden, um auf den Pfad aufmerksam zu machen.

So könnte das Leuchtende Sonnensystem am Eingang aussehen. Visualisierung: Multidekor

Zur Finanzierung der Gehwegplatten werden etwa 5.000 Euro benötigt. Mit den Leuchtelementen klettert der Betrag auf 20.000 Euro. Um das Projekt umsetzen zu können, werden ab sofort Spenden gesammelt.

Realisierung in diesem Jahr

Die entsprechende Kampagne auf der Plattform „99 Funken“ der Sparkasse Magdeburg läuft bis zum 3. Juni. Das Besondere: Die Sparkasse verdoppelt jeden eingegangenen Spendeneuro bis zur Schwelle von 5.000 Euro.

Erst wenn diese Schwelle erreicht wird, werden die Spendenbeiträge tatsächlich eingezogen.

Jens-Uwe Jahns ist zuversichtlich, dass dieses Jahr die Gehwegplatten im Planetenweg realisiert werden können. „Wir haben inzwischen schon 1.500 Euro auf dem Vereinskonto.“ Die Hoffnung ist natürlich, dass gleich auch die Lichtdekoration im kommenden Herbst/Winter strahlen kann.

Weitere Informationen zum Projekt sowie die Möglichkeit zu spenden, finden sich unter www.99funken.de/planetenweg-fuer-reform im Internet.