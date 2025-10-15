weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Verwaltung am Limit: Magdeburg spart am Personal - mit spürbaren Folgen für die Bürger

263 Millionen Euro für das Personal – und doch fehlen der Stadt Mitarbeiter. Magdeburgs Verwaltung arbeitet am Limit. Die Folgen sind spürbar: durch Warte- und Schließzeiten.

Von Sabine Lindenau 15.10.2025, 06:20
Wartenschlangen vor dem Bürgerbüro Mitte in Magdeburg sind keine Seltenheit. Die Personalsitation der Stadt ist besorgniserregend.
Wartenschlangen vor dem Bürgerbüro Mitte in Magdeburg sind keine Seltenheit. Die Personalsitation der Stadt ist besorgniserregend. Archivfoto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Schlangen vor den Bürgerbüros, monatelanges Warten auf Geburtsurkunden, Antragsstau beim Wohngeld und in der Ausländerbehörde, gekürzte Öffnungszeiten in den Schwimmhallen: Magdeburg hat zu wenig Personal. Mehr Stellen sind zu teuer. Nun versucht die Stadt, andere Lösungen zu finden.