Verwaltung am Limit Magdeburg spart am Personal - mit spürbaren Folgen für die Bürger
263 Millionen Euro für das Personal – und doch fehlen der Stadt Mitarbeiter. Magdeburgs Verwaltung arbeitet am Limit. Die Folgen sind spürbar: durch Warte- und Schließzeiten.
15.10.2025, 06:20
Magdeburg. - Schlangen vor den Bürgerbüros, monatelanges Warten auf Geburtsurkunden, Antragsstau beim Wohngeld und in der Ausländerbehörde, gekürzte Öffnungszeiten in den Schwimmhallen: Magdeburg hat zu wenig Personal. Mehr Stellen sind zu teuer. Nun versucht die Stadt, andere Lösungen zu finden.