Magdeburg startet mit Erinnerung an die Bombennacht in die Aktionswoche

Magdeburg - Anlass zum Gedenken an die Opfer des Bombardements vor 77 Jahren, aber auch Mahnung mit Blick auf Krieg und Gewalt in der heutigen Zeit war das Wochenende 15./16. Januar 2022 in Magdeburg. Mit dem Wochenende hat die Aktionswoche „Eine Stadt für alle“. Nach Stolpersteinaktionen am Sonnabend gab es am Sonntag Konzerte sowie eine Menschenkette und das Singen auf dem Alten Markt - die Volksstimme hat von diesen Veranstaltungen einige Impressionen eingefangen.