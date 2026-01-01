EIL:
Jugend bei der Landtagswahl Magdeburg sucht junge Wahlhelfer – direkt im Klassenzimmer
Für die Landtagswahl 2026 wirbt die Stadt Magdeburg gezielt an Schulen um junge Wahlhelfer. Jugendliche sollen Demokratie nicht nur lernen, sondern aktiv mitgestalten.
01.01.2026, 10:00
Magdeburg. - Magdeburg sucht Wahlhelfer – und zwar auf der Schulbank. Wenn im September 2026 ein neuer Landtag in Sachsen-Anhalt gewählt wird, sollen gezielt auch Jugendliche für das Ehrenamt eingesetzt werden. Um sie zu gewinnen, plant die Stadt eine moderne Kampagne, näher an der Lebenswelt junger Menschen.