Magdeburg. - Magdeburg sucht Wahlhelfer – und zwar auf der Schulbank. Wenn im September 2026 ein neuer Landtag in Sachsen-Anhalt gewählt wird, sollen gezielt auch Jugendliche für das Ehrenamt eingesetzt werden. Um sie zu gewinnen, plant die Stadt eine moderne Kampagne, näher an der Lebenswelt junger Menschen.