weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Arbeit, Stellen und Wirtschaftskraft: Magdeburg verliert ein Drittel der Jobs in der Produktion

Arbeit, Stellen und Wirtschaftskraft Magdeburg verliert ein Drittel der Jobs in der Produktion

Die größten Einschnitte beim verarbeitenden Gewerbe hatte in den vergangenen Jahren Magdeburg zu verzeichnen.

Von Martin Rieß 30.12.2025, 06:00
Das verarbeitende Gewerbe wie der Metallbau ist eine Säule der Wirtschaft auch in Magdeburg.
Das verarbeitende Gewerbe wie der Metallbau ist eine Säule der Wirtschaft auch in Magdeburg. Foto: Sebastian Kah/dpa

Magdeburg. - Die Zahlen des Statistischen Landesamts zur Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau sowie in der Gewinnung von Steinen und Erden zeichnen für Sachsen-Anhalt ein Bild eines tiefgreifenden, regional sehr unterschiedlich verlaufenden Strukturwandels. Erfasst werden dabei industrielle Betriebe des Produzierenden Gewerbes – etwa Maschinen- und Anlagenbauer, metallverarbeitende Unternehmen, Hersteller von Baustoffen, chemische Betriebe sowie Unternehmen des Rohstoffabbaus wie Steinbrüche oder Kieswerke.