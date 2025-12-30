Arbeit, Stellen und Wirtschaftskraft Magdeburg verliert ein Drittel der Jobs in der Produktion
Die größten Einschnitte beim verarbeitenden Gewerbe hatte in den vergangenen Jahren Magdeburg zu verzeichnen.
30.12.2025, 06:00
Magdeburg. - Die Zahlen des Statistischen Landesamts zur Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau sowie in der Gewinnung von Steinen und Erden zeichnen für Sachsen-Anhalt ein Bild eines tiefgreifenden, regional sehr unterschiedlich verlaufenden Strukturwandels. Erfasst werden dabei industrielle Betriebe des Produzierenden Gewerbes – etwa Maschinen- und Anlagenbauer, metallverarbeitende Unternehmen, Hersteller von Baustoffen, chemische Betriebe sowie Unternehmen des Rohstoffabbaus wie Steinbrüche oder Kieswerke.