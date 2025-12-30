Die größten Einschnitte beim verarbeitenden Gewerbe hatte in den vergangenen Jahren Magdeburg zu verzeichnen.

Magdeburg verliert ein Drittel der Jobs in der Produktion

Das verarbeitende Gewerbe wie der Metallbau ist eine Säule der Wirtschaft auch in Magdeburg.

Magdeburg. - Die Zahlen des Statistischen Landesamts zur Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau sowie in der Gewinnung von Steinen und Erden zeichnen für Sachsen-Anhalt ein Bild eines tiefgreifenden, regional sehr unterschiedlich verlaufenden Strukturwandels. Erfasst werden dabei industrielle Betriebe des Produzierenden Gewerbes – etwa Maschinen- und Anlagenbauer, metallverarbeitende Unternehmen, Hersteller von Baustoffen, chemische Betriebe sowie Unternehmen des Rohstoffabbaus wie Steinbrüche oder Kieswerke.