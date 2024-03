Magdeburg - Seit kurzem ist klar, zu welchem Termin in Magdeburg die Kaiser-Otto-Brücke eröffnet wird. Auf dem Fuß folgt im Umfeld eine Sperrung. Welche Straßen sind für Autos dicht? Und was gilt für Fußgänger und Radfahrer?

Wo in Magdeburg nach der Brückenfreigabe gesperrt wird

Mit der Freigabe über der Kaiser-Otto-Brücke ist das Bauvorhaben nämlich längst noch nicht abgeschlossen. Im Fokus steht zunächst noch die Verlegung von Leitungen in jenen Bereichen, in denen bislang der Verkehr fließt. Und damit stehen mit der Freigabe neuerliche Sperrungen auf dem Plan. Wie Stadtsprecher Michael Reif auf Nachfrage der Volksstimme mitteilt, ist dafür nach jetzigem Stand der 25. März 2024 vorgesehen.

Dann wird für die kommenden Monate die Anbindung des bewohnten Teils des nördlichen Werders an den Strombrückenzug gekappt. Die Mittelstraße und die Zollstraße werden kurz vor der Einmündung auf die Straße zwischen Zoll- und Anna-Ebert-Brücke zu Sackgassen. Die Zollbrücke wird für alle Verkehrsteilnehmer nicht mehr als Verbindung aus der und in die Stadt nutzbar sein. Die Anna-Ebert-Brücke ist zudem für Autos gesperrt. Offen bleibt der Zugang, der zwischen dem Bereich am Zollhaus und der neuen Haltestelle Zollbrücke geschaffen wurde.

Was außerdem für Arbeiten anstehen

Neben dem Leitungsbau stehen Arbeiten am Umfeld der Brücken und perspektivisch auch die weitere Sanierung der Anna-Ebert-Brücke an. Diese ist zwar bereits im Unterbau stabilisiert. Doch nach wie vor muss der Überbau erneuert werden. Dabei besteht die Gelegenheit, das Originalbild des Bauwerks aus der wilhelminischen Ära wieder herzustellen.

Damit haben die aktuellen Arbeiten aber noch nichts zu tun.