Magdeburg: Warum diese Schüler zwei Tage pro Woche zu Hause für das Abitur lernen dürfen

Wer das Abitur berufsbegleitend absolvieren möchte, braucht dazu Geduld und Disziplin. Von der Arbeit geht es direkt zur Schulbank – fünf Tage die Woche. Eine Magdeburger Schule will angehenden Abiturienten nun mehr Flexibilität ermöglichen – zweimal pro Woche wird zu Hause gelernt. Und das ist bislang noch einmalig in Sachsen-Anhalt.

Angehende Abiturienten der Schule des zweiten Bildungsweges, die in die Abendkurse gehen, dürfen an zwei Tagen in der Woche zu Hause arbeiten.

Magdeburg - Ob lange Anfahrtswege, Schichtdienst oder in Vollzeit berufstätig sein: Das Abitur berufsbegleitend auf dem zweiten Bildungsweg zu absolvieren, erfordert von den angehenden Abiturienten eine Menge Aufwand und Disziplin. In der aktuellen elften Klasse der Schule des zweiten Bildungsweges in Magdeburg seien alle Schüler berufstätig, berichtet Schulleiter Hendrik Baumann. Viele kommen nach einem achtstündigen Arbeitstag, neben familiären Verpflichtungen, noch einmal für vier Stunden in die Abendkurse – von 17.30 Uhr bis 21.35 Uhr – und büffeln für den höheren Abschluss und die Aussicht, Zukunftspläne wie beispielsweise ein Studium umsetzen zu können.