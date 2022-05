Magdeburg-Werder: Graue Stromkästen sollen mit bunten Motiven verschönert werden

Die grauen Kästen am Straßenrand in Magdeburg-Werder sollen mit kreativen Motiven aufgewertet werden. Diese Idee war bei der jüngsten Sitzung der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit formuliert worden.

Graue Kästen an der Zollstraße in Magdeburg-Werder.

Magdeburg - Ein andauerndes Ärgernis auf dem Werder sind die Schmierereien im öffentlichen Raum. Allen voran steht dafür wohl die ehemals weiße Fassade der Kegelanlage in der Lingnerstraße, die inzwischen nahezu über die gesamte Fläche mit Graffiti verunstaltet ist. Auch die Informationstafel für den Stadtteil-Kulturpfad am Viktoria-Park ist bereits mehrfach beschmiert worden.

Mit einem neuen Projekt im Stadtteil könnte diese negative Energie nunmehr in eine positive Richtung kanalisiert werden. Konkret: Die grauen Strom- und Verteilerkästen auf der Elbinsel – in der Regel selbst schon beschmiert – sollen mit bunten Kunstwerken verschönert werden. Diese Idee war jetzt Thema bei der jüngsten Sitzung der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) Werder. Und stieß dabei auf das Wohlwollen der versammelten Bürger.

Ungefähr 30 solcher Kästen gebe es auf dem Werder, erklärte Harald Berger vom Sprecherrat der GWA. Er hat bereits die verschiedenen Eigentümer ausfindig gemacht und steht im Kontakt. Ganz einfach gestaltet sich die Umsetzung nicht, bisweilen deutet sich eine eher zähe Angelegenheit an.

Grundsätzlich lassen sich die Rückmeldungen indes optimistisch lesen, so das Credo. Die GWA will an dem Projekt dran bleiben. Vielleicht wäre dann sogar ein öffentlicher Workshop denkbar, indem ein Kasten mit kreativen Motiven aufgewertet werde, war noch zu vernehmen.