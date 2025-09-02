Die Sporthalle Friedensweiler in Magdeburg steht vor dem Aus. Was das für den Stadtteil, den Verein und die Kita bedeutet.

Magdeburg zieht die Reißleine: Sporthalle muss wegen Sicherheitsrisiko geschlossen werden

Die Sporthalle Friedensweiler wird von der Stadt Magdeburg stillgelegt. Grund sind massive sicherheitstechnische Mängel.

Magdeburg. - Die Sporthalle Friedensweiler in der Nähe der Berliner Chaussee muss geschlossen werden. Die Entscheidung trifft nicht nur den ansässigen Sportverein, sondern auch die Kita nebenan. Warum die Halle nicht mehr zu retten ist – und welche Alternativen jetzt geprüft werden.