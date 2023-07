Wie eine Magdeburgerin in ihrem neuen Brautmodengeschäft in Magdeburg-Stadtfeld getragenen Hochzeitskleidern zum zweiten Auftritt verhilft.

Magdeburg - Um das Thema Hochzeit ranken sich so einige Mythen und Bräuche. Besonders über das Hochzeitskleid. Ob es nun die Farbe ist oder der Bräutigam, der es bloß nicht vor der Zeremonie sehen darf. Mancher mag auch gehört haben, dass das Tragen eines bereits benutzten Hochzeitskleides Unglück bringe. Inwiefern man diesen Mythen Glauben schenkt, kann jeder für sich selbst entscheiden.

Kunden der neuen Brautboutique „Herzgefühl“ in der Arndtstraße 54 in Magdeburg-Stadtfeld halten mindestens von dem letzten Glauben nichts. Denn im Herzgefühl werden Secondhand-Brautkleider verkauft. Inhaberin der Boutique, Stephanie Ural, bietet ihren Kunden seit dem 1. Juni eine nachhaltige Auswahl an Brautkleidern.

Von 400 bis 1200 Euro pro Hochzeitskleid

Die Auswahl der Kleider geht über viele Größen und Muster. Insgesamt 60 verschiedene Kleider bietet Stephanie Ural an. Preislich geht es dabei von 400 bis 1200 Euro.

Ein deutlicher Unterschied zu dem Neupreis der Kleider. Kleider die im Neupreis für mehr als 2000 Euro verkauft wurden, kann man hier für knapp 1200 Euro kaufen.

Genau das war auch eine Motivation hinter der Ladenidee: Mehr Frauen ein Kleid in ihrem Budget bieten zu können. Vor zwei Jahren kam Stephanie Ural auf die Konzept-Idee und hat mit Familie und Freunden zusammen die Vision zum Leben erweckt. Die 35-jährige Stadtfelderin ist eigentlich gelernte Kinderkrankenschwester, ihr Herz hat aber schon immer für Brautmode gebrannt. Sie selber hat vor zehn Jahren geheiratet, damals noch in einem neu gekauften Kleid. Hätte sie damals schon von gebrauchten Brautkleidern gehört, wäre die Entscheidung für sie klar gewesen.

Mit neuem Laden geht Herzenswunsch in Erfüllung

Mit der Boutique geht für sie ein Herzenswunsch in Erfüllung. „Ich bin unglaublich glücklich, jeden Tag diese Tür aufmachen zu können.“ Wieso man ein wunderschönes Kleid teuer kaufen und nur einmal anziehen sollte, hat sie noch nie verstanden.

Der Weg der Kleider in die Boutique ist unterschiedlich. Meistens kommen Frauen mit einem Brautkleid im Laden vorbei. Dann wird der Zustand des Kleides untersucht und die Besitzerin bespricht mit Stephanie Ural ihre preisliche Vorstellung. Auch Kleider, die schon gebraucht gekauft wurden, nimmt Stephanie Ural gerne wieder in ihr Sortiment auf, solange keine Mängel vorhanden sind. Neben Brautkleidern findet man im „Herzgefühl“ auch Abendkleider zum Mieten.

Beim Eintreten in den Laden fällt eine weiße Wand auf, an der fünf Bilder hängen. Hochzeitsbilder von Stephanie Ural und ihren Freunden. Mit dem Erfolg ihrer Boutique hofft Stephanie Ural darauf, diese Wand mit vielen weiteren Bildern zu füllen. Bilder von Bräuten, die in ihrem Laden ihr Traumhochzeitskleid gefunden haben.