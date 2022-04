Magdeburger Ampeln werden schlauer für schnelle Busse und Straßenbahnen der MVB

Ein Qualitätsmerkmal für den öffentlichen Personennahverkehr ist seine Schnelligkeit. Neue Technik soll in Magdeburg die Alternative zum Auto vorwärtsbringen.

An den Ampeln sollen die Bahnen der MVB noch stärker bevorrechtigt werden.

Magdeburg - Mit der Straßenbahn an einer Ampel zu warten - jüngere Menschen würden das wohl „voll 80er“ nennen. Sprich: Das ist mit Blick auf die Forderung nach einem modernen und konkurrenzfähigen öffentlichen Personennahverkehr nicht mehr zeitgemäß. Und in Magdeburg scheint jetzt Bewegung in die Sache zu kommen.