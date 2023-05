Zuwanderung Magdeburger Ausländerbehörde bekommt neuen und größeren Sitz

Die Magdeburger Ausländerbehörde hat ihren Platz aktuell mitten in der Innenstadt. Das Haus am Breiten Weg ist dem Zustrom nicht mehr gewachsen. Wohin die Behörde umziehen soll und warum es am neuen Standort auch Kritik gibt.