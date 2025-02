Magdeburg - Seit 20 Jahren sind Norbeat aus Magdeburg nun schon auf ihrer musikalischen Mission. Auch wenn sie viel von Gott und seinem Werk singen, sind sie aber keine Missionare, betont Peter Albrecht als designierter Bandleader. Er ist von Anfang dabei.

Darüber hinaus hat die Zusammensetzung immer mal wieder gewechselt, weil Mitglieder weg- oder hergezogen sind oder andere berufliche Wege gehen wollten. Was aber beständig ist: Einmal in der Woche wird sich zum gemeinsamen Musikmachen getroffen. „Wir verstehen uns einfach gut“, meint Albrecht.

Repertoire reicht von Lobpreisliedern bis John Lennon und Clueso

Lobpreislieder singen die Mitglieder von Norbeat hauptsächlich, im Englischen als Worshipsongs bekannt. Aber es gibt genauso auch moderne Popsongs von John Lennon, Phil Collins oder Clueso. Schließlich umfasst ihr Repertoire über 200 Lieder, darunter auch diverse selbst arrangierte, wie Vertonungen von Martin Luther.

Als einzige Musikgruppe aus Magdeburg werden Norbeat beim kommenden Kirchentag auftreten. Dieser findet Anfang Mai in Hannover statt. „Man muss sich richtig dafür bewerben und wird ausgewählt“, erzählt Peter Albrecht. Für die Musiker aus der Elbestadt ist es allerdings nicht die erste Teilnahme an dem Gläubigentreffen. Auch beim Sachsen-Anhalt-Tag sind die sechs regelmäßig dabei. Darüber hinaus sind die Mitglieder bei Gottesdiensten, Hochzeiten oder anderen Feierlichkeiten anzutreffen.

Erster Auftritt im Oktober 2004 beim Gottesdienst in St. Norbert

Norbeat ist in mehreren Schritten entstanden: Im Frühjahr 2004 zunächst als Jungen-Faschingsensemble, im Sommer als Partyband und dann erst wurden die zwei Sängerinnen dazugewonnen, berichtet Peter Albrecht. Im November 2004 stand dann im Kirchenrundbrief der damals neu gegründeten Pfarrei St. Sebastian, zu der auch die Buckauer Heimatkirche der Musiker gehört, eine kleine Meldung mit dem Titel „Norbeat in St. Norbert“. Eine unter Leitung von Peter Albrecht stehende Musikband hatte dort ihre Gottesdienstpremiere gefeiert. Der Name für die neue Gruppe war damit gefunden. Er bezieht sich auf den Patron der Kirche und des Bistums, den Bischof Norbert von Magdeburg.

Eine kleine Jubiläumsfeier gab es bereits Ende Januar 2025. „Wir wollten schon im Oktober 2024 feiern, haben dann aber mehrmals verschoben“, so Peter Albrecht.

Von Kirchentag bis Hochzeiten stehen diverse Auftritte 2025 an

Norbeat hat 2025 viel vor, wie er weiter aufzählt. Gitarrist Christian Romanski hat eine Benefizmusik zum Jahrestreffen eines Vereins zur Unterstützung von Eltern mit Frühchen am Uniklinikum vorbereitet. Sängerin Marie-Theres Kampe will mit den Musikern in Halle zwei Songs für die ConTakt-CD 2025 aufnehmen. Bassgitarrist Johannes Fischer hat einen Firmlingsvorstellungsgottesdienst in St. Sebastian vorbereitet.

Keyboarder Peter Albrecht engagiert sich bei der Liturgie zum Weltgebetstag der Frauen. Alt-Sängerin Friederike Grunau plant die zwei Konzerte beim Evangelischen Kirchentag in Hannover. Schlagzeuger Markus Gerlich freut sich besonders auf die Gestaltung der Hochzeiten, darunter die Hochzeit des ehemaligen Bandposaunisten Martin Görig. Neumitglied Eric Schulenburg will sein Saxofonspiel vom Orchester- auf Bandspiel perfektionieren.

Zu erleben sind Norbeat das nächste Mal am 16. März 2025 ab 10.30 Uhr beim Gottesdienst in der Kathedrale St. Sebastian.