Spitzensportler aus Magdeburg gehen kommende Woche bei den Olympischen Winterspielen an den Start und kämpfen um Medaillen.

Magdeburger bei Olympia und Millionen für die Sportstadt

Kim Kalicki und Anschieberin Talea Prepens aus Magdeburg gehen nächste Woche bei den Olympischen Winterspielen an den Start.

Magdeburg. - Noch bis zum 22. Februar kämpfen Athletinnen und Athletinnen aus der ganzen Welt bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Medaillen. Ab kommender Woche greifen auch die Bobsportler Talea Prepens und Tim Becker aus Magdeburg ins Geschehen ein.