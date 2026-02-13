weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Spitzensportler von der Elbe: Magdeburger bei Olympia und Millionen für die Sportstadt

Spitzensportler aus Magdeburg gehen kommende Woche bei den Olympischen Winterspielen an den Start und kämpfen um Medaillen.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 13.02.2026, 11:08
Kim Kalicki und Anschieberin Talea Prepens aus Magdeburg gehen nächste Woche bei den Olympischen Winterspielen an den Start.
Kim Kalicki und Anschieberin Talea Prepens aus Magdeburg gehen nächste Woche bei den Olympischen Winterspielen an den Start. Archivfoto: IMAGO/Sven Simon

Magdeburg. - Noch bis zum 22. Februar kämpfen Athletinnen und Athletinnen aus der ganzen Welt bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Medaillen. Ab kommender Woche greifen auch die Bobsportler Talea Prepens und Tim Becker aus Magdeburg ins Geschehen ein.