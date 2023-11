Magdeburg - In knapp vier Wochen beginnt die Adventszeit und dann heißt es auch wieder in Reform: Es weihnachtet sehr. Zum ersten Mal veranstaltet der Bürgerverein in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde St. Adalbert Weihnachtskonzerte. Die sollen am 17. Dezember 2023 im neuen Gotteshaus im Neptunweg 13 stattfinden.

Jazz-Weihnachtskonzerte in Reform: Verschiedene Stile auf der Bühne

Der Verein hat für die Konzerte die Grammophon Jazzband Hamburg eingeladen. Das Motto der Band: „Zeitlos mit einem Hauch Nostalgie“. Ob Jazz, Swing, Lounge oder Pop: Die Veranstalter versprechen vier Musiker, die leichtfüßig und charmant zwischen den Stilen wechseln und Jazz-Klassikern wie auch klassischen Weihnachtsliedern eine neue und besondere Aura verleihen.

Seit 2010 ist die Grammophon Jazzband fester Teil der Hamburger Kulturszene und hat jährlich rund 50 Auftritte in ganz Deutschland.

Lesen Sie auch: Nach tödlichem Unfall mit Kind: Erste Mahnfigur für Fußgänger in Magdeburg aufgestellt

Im Zentrum stehe dabei die Stimme von Cleo Steinberger. Ihr Debütalbum „Let Them Talk“ wurde 2017 mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Ihr zweites Album „Celebrating Ella Fitzgerald and Joe Pass“ erschien Ende 2020 bei UnitRecords.

Sie trat auf zahlreichen Jazzfestivals in Deutschland, der Schweiz und New Orleans auf und spielte mit nationalen und internationalen Jazz-Größen wie Doug Weiss aus den USA, Michaël Valeanu aus Frankreich oder der NDR BigBand & Gabriel Coburger.

„Nostalgiker dürften sich zurückversetzt fühlen in die Zeit der Schelllackplatten und der großen Jazzsängerinnen – eben zeitlos mit einem Hauch Nostalgie“, heißt es in der öffentlichen Ankündigung.

Kartenverkauf läuft bereits: Anzahl der Tickets sind beschränkt

Der Kartenvorverkauf läuft bereits in der Kosmos-Apotheke in Reform . Wegen der hohen Karten-Nachfrage gibt das Ensemble auf Wunsch des Vereins gleich zwei Konzerte am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr und um 18 Uhr. „Dies wird ein für unseren Stadtteil bisher einzigartiger musikalischer Hochgenuss, der die Reformer auf das Fest einstimmt“, ist der Vereinsvorsitzende Jens-Uwe Jahns überzeugt.

Auch interessant:Magdeburg wählt 2024 einen neuen Stadtrat - Das sollten Sie wissen

Die Karten für die Weihnachtskonzerte kosten im Vorverkauf 15 Euro. Falls bis Ende November noch Karten übrig sind, werden diese am 1. und 2. Dezember auf dem Reformer Adventsmarkt (Hütte des Bürgervereins) angeboten.