An der Berliner Chaussee in Magdeburg wurde eine Mahnfigur für die im Straßenverkehr verunglückten Fußgänger aufgestellt. Ausschlaggebend war der tödliche Unfall eines Kindes.

Am 1. November 2023 wurde nahe der Ampelkreuzung Berliner Chaussee/Hohefeld-Privatweg in Magdeburg eine Mahnfigur für die im Straßenverkehr verunglückten Fußgänger aufgestellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Bereits an mehreren Standorten in Magdeburg wird mit weißen Fahrrädern vom ADFC an verunglückte Fahrradfahrer im Straßenverkehr erinnert. Nun wurde analog dazu die erste Fußgänger-Mahnfigur in der Landeshauptstadt aufgestellt. Ausschlaggebend war ein tragischer Unfall, bei dem ein Kind gestorben ist.