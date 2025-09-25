Konzert im Oli-Kino Magdeburger Countryband bringt den Sound von Nashville an die Elbe
Die Magdeburger Countryband „Clifford Brown & the Getaway“ veranstaltet mit der Nashville Night ihr erstes eigenes Konzert. Mit dabei ist auch der Bürgermeister der US-Stadt.
25.09.2025, 06:40
Magdeburg. - Kann man echte Countrymusik machen, ohne selbst aus den Staaten zu kommen? Das wollen „Clifford Brown & the Getaway“ bei ihrem ersten selbst organisierten Konzert in Magdeburg beweisen. Außerdem soll die Freundschaft zur Partnerstadt Nashville gefeiert werden.