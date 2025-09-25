weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Vermisstensuche mit Hunden: Spürnasen Salzlandkreis erneut auf Suche nach vermisstem Mann

Am Sonntag werden wieder die „Spürnasen Salzlandkreis“ aktiv. Die Hundefreunde unterstützen privat die Suche nach einem seit Sonntag vermissten Hecklinger.

Von Falk Rockmann 25.09.2025, 18:01
Shiva war bereits im Frühjahr bei einer Personensuche unterwegs. Dabei wurde nicht die Person gefunden, dafür eine schon vorher vermisste.
Shiva war bereits im Frühjahr bei einer Personensuche unterwegs. Dabei wurde nicht die Person gefunden, dafür eine schon vorher vermisste. Foto: Jens Lüdtke

Hecklingen/Staßfurt. - Seit Sonntag wird ein 59-jähriger Mann aus Hecklingen vermisst. Die Polizei suchte. Auch per Hubschrauber, Drohne und Spürhunden wurde gesucht, heißt es von den „Spürnasen Salzlandkreis“, einer privaten Gruppe von Hundefreunden, die sich an solchen Suchen nach vermissten Personen beteiligt.